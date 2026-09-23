Syahrini Bakal Meramaikan Pestapora 2026, Kiki Aulia Ungkap Hal Ini
jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Syahrini bakal meramaikan panggung Pestapora 2026 pada hari ke-3.
CEO Boss Kreator Kiki Aulia Ucup mengungkapkan bahwa pihaknya sudah mengajak Syahrini untuk tampil di Pestapora sejak 2022 lalu.
Setelah empat tahun menanti, istri Reino Barack itu akhirnya bakal meramaikan festival musik tersebut.
"Faktanya, saya mengajak Syahrini untuk ikut tampil di Pestapora itu semenjak tahun 2022 ya. Jadi baru kesampaian di tahun 2026 ini, 4 tahun perjuangan ya untuk mengajak Syahrini," ujar Kiki Aulia Ucup seraya tertawa di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, Rabu (23/9).
"Bisa dibilang effort-nya effort-nya lebih lebih effort lah mengajak Syahrini dibanding mengajak Sheila on 7."
"Jadi, akhirnya tahun 2026 dijawab, dijawabnya juga belum lama ya, baru sekitar bulan Mei atau Juni gitu. Akhirnya Syahrini berkenan tampil di Pestapora 2026," sambungnya.
Dia mengungkapkan bahwa dirinya tak tahu pasti gebrakan apa yang bakal dihadirkan oleh Syahrini.
Pelantun 'Sesuatu' itu baru saja comeback setelah beberapa tahun terakhir hiatus.
Penyanyi Syahrini bakal meramaikan panggung Pestapora 2026 pada hari ke-3, Minggu (27/9).
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