Syahrul Aidi Minta Pemerintah Konsisten Jaga Komitmen Indonesia terhadap Palestina

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Dr.H Syahrul Aidi Ma’azat, Lc., MA, mendukung sikap Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Forum Komunikasi Nasional (Forkomnas) terkait rencana konser Andrea Bocelli di Indonesia.

Menurut Syahrul, pemerintah harus mencermati aspirasi tersebut secara serius.

“Pemerintah harus memastikan setiap kebijakan tetap selaras dengan komitmen Indonesia memperjuangkan kemerdekaan Palestina serta menolak segala bentuk penjajahan,” ucap Syahrul, Sabtu.

Menurut Syahrul, persoalan ini bukan tentang penolakan terhadap seni atau musik internasional.

Namun, pertimbangan moral dan kemanusiaan atas rekam jejak serta keterkaitan figur publik dengan dukungan terhadap Israel, di tengah penderitaan rakyat Palestina akibat konflik berkepanjangan dan pendudukan.

“Indonesia tidak menolak seni, musik, maupun pertukaran budaya yang memperkaya peradaban. Namun, kita juga tidak boleh mengabaikan sensitivitas kemanusiaan ketika rakyat Palestina,” ujarnya.

Sebagai Ketua BKSAP, Syahrul mengingatkan pemerintah perlu menerapkan prinsip yang sama sebagaimana dalam keputusan sebelumnya terkait rencana konser yang menuai keberatan karena keterkaitannya dengan dukungan terhadap Israel.

Sebab, konsistensi kebijakan penting agar komitmen Indonesia terhadap Palestina tidak berhenti pada pernyataan diplomatik.