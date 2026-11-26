Syarat Dokumen Pendaftaran CPNS 2026 Disederhanakan, Simak Penjelasan Prof Zudan
jpnn.com - JAKARTA – Pendaftaran seleksi CPNS 2026 dijadwalkan dimulai pada 27 November melalui portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN).
Seleksi administrasi akan berlangsung pada minggu pertama Desember 2026.
Adapun, Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dijadwalkan pada Januari hingga Maret 2027.
Kepala Badan Kepegawaian Negara Zudan Arif Fakrulloh menyatakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), termasuk PPPK paruh waktu, yang telah memiliki Nomor Induk Pegawai (NIP) dapat mengikuti seleksi CPNS 2026 sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
"Untuk yang sudah memiliki NIP dari jalur PPPK dan PPPK paruh waktu, boleh ikut mendaftar di seleksi sekarang ini sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku," kata Prof Zudan, panggilan akrabnya, saat menjelaskan teknis pengadaan CPNS prioritas nasional 2026 dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (25/11).
Prof Zudan mengatakan pemerintah menyederhanakan persyaratan dokumen dan memperluas akses seleksi untuk memudahkan masyarakat, termasuk pegawai yang ingin mengikuti seleksi CPNS.
Dalam penyederhanaan dokumen, surat lamaran dan surat pernyataan yang sebelumnya terpisah kini digabungkan menjadi satu dokumen.
Pelamar CPNS 2026 juga dapat menggunakan meterai kertas maupun meterai digital serta tanda tangan basah atau elektronik.
Proz Zudan mengatakan, untuk yang sudah memiliki NIP dari jalur PPPK dan PPPK paruh waktu dapat mendaftar seleksi CPNS 2026.
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