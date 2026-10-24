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Syarat Pengisian Jabatan Kepala Sekolah Sangat Ketat, PPPK juga Punya Peluang

Syarat Pengisian Jabatan Kepala Sekolah Sangat Ketat, PPPK juga Punya Peluang
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Guru ASN ada yang berstatus PNS, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu. Ilustrasi Foto: Ricardo/dok.JPNN.com

jpnn.com - MATARAM – Sekitar 50-an jabatan kepala sekolah di bawah naungan Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, hingga kini masih kosong.

Dinas Pendidikan Kota Mataram segera mengisi jabatan kepala sekolah tingkat SD maupun SMP yang belum tersisi sejak awal 2026.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram Yusuf mengatakan jumlah jabatan kepala sekolah yang kosong didominasi tingkat SD.

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"Puluhan jabatan kepala sekolah yang kosong itu, kami usahakan terisi tahun ini, agar 2027 semua sekolah sudah punya kepala sekolah definitif," katanya di Mataram, Jumat (23/10).

Menurut dia, kendala utama lambatnya pengisian kepala sekolah itu disebabkan pada mekanisme penyesuaian sistem baru dengan penerapan "by system, by name".

Sistem tersebut menuntut pemenuhan syarat ketat, termasuk batas usia guru yang memenuhi kualifikasi.

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Adapun sistem pada pengisian sebelumnya tidak seperti saat ini dan membutuhkan waktu cepat.

"Untuk pengisian jabatan kepala sekolah sekarang pakai sistem baru dan pakai batas usia guru juga jadi prosesnya panjang," katanya.

Berikut ini syarat pengisian jabatan kepala sekolah yang memang cukup ketat. PPPK juga peluang.

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