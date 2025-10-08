Syifa Hadju Dilamar El Rumi, Deswita Maharani Bagikan Cerita Begini

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Syifa Hadju baru saja dilamar oleh kekasihnya, El Rumi.

Momen bahagia itu dibagikan pasangan tersebut melalui akun mereka di Instagram.

Kebahagiaan Syifa Hadju dan El Rumi pun ikut dirasakan oleh orang terdekatnya, termasuk Deswita Maharani.

Sebagai seorang yang dekat dengan Syifa Hadju, Deswita Maharani berharap rencana baik pasangan tersebut bisa berjalan baik.

"Alhamdulillah. Ya, didoain saja mudah-mudahan semuanya prosesnya lancar sampai ke momen yang paling ditunggu sama semua orang lah," ujar Deswita Maharani di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Senin (6/10).

Menurutnya, El Rumi sudah mempersiapkan lamaran tersebut dengan matang.

Akan tetapi, istri Ferry Maryadi itu mengaku tak tahu detail perihal tersebut.

"Aku enggak tahu sih El mempersiapkannya sampai se-apa ya, tetapi kayaknya memang mereka tuh sudah, maksudnya El udah mempersiapkan itu dengan matang begitu ya. El dan tim tuh kayaknya sudah mempersiapkan itu dengan matang," ucap Deswita Maharani.