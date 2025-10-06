menu
Syifa Hadju Dilamar El Rumi di Swiss, Unggahan Romantis Raih 6 Juta Likes
Syifa Hadju dalam acara Unicharm Indonesia 25th Anniversary Ceremony. Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Syifa Hadju baru saja dilamar oleh kekasihnya, El Rumi, dalam sebuah momen romantis yang diabadikan di Lauterbrunnen, Swiss.

Kabar bahagia tersebut dibagikan oleh Syifa Hadju melalui unggahan media sosialnya pada Minggu (5/10).

Dalam foto yang diunggah, terlihat jelas El Rumi berlutut dengan satu kaki di hadapan Syifa, menyodorkan cincin sebagai simbol keseriusannya untuk melangkah ke jenjang pernikahan.

Bintang sinetron Mermaid itu tampak sangat emosional dan terkejut dalam momen tersebut.

Syifa Hadju terlihat menutup mulutnya dengan tangan, mengisyaratkan lamaran tersebut berhasil membuatnya larut dalam kebahagiaan.

Melalui keterangan unggahan yang ditulis, Syifa mengonfirmasi telah menerima lamaran dari putra musisi Ahmad Dhani tersebut.

Dia mengungkapkan momen penting tersebut terjadi di lokasi yang selama ini selalu diimpikannya.

"In a place I've always dreamed of, I said yes to the one who's always felt like home. Bismillah," begitu keterangan yang ditulis Syifa Hadju.

