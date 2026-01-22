Syifa Hadju jadi Muse Petal Dreamscapes Bridestory, Wajah Baru Tren Pernikahan 2026
jpnn.com, JAKARTA - Aktris Syifa Hadju ditunjuk Bridestory sebagai muse untuk tema pernikahan terbaru tahun 2026 bertajuk Petal Dreamscapes.
Penunjukan tersebut menjadi representasi visual dan kecantikan utama dari tren pernikahan yang akan diusung tahun ini.
Syifa dipilih karena dinilai memiliki persona lembut, romantis, dan anggun, tetapi tetap memiliki sentuhan modern yang kuat.
Sebagai seorang muse, Syifa Hadju merefleksikan esensi utama dari Petal Dreamscapes.
Syifa disebut menggambarkan sisi feminin, sosok yang ekspresif akan perasaannya, serta memancarkan keindahan yang natural.
Ditambah dengan gaya pribadinya yang dikenal elegan, calon istri El Rumi tersebut dianggap sebagai simbol sempurna dari dunia floral yang puitis.
Penampilan Syifa dalam kampanye itu juga menonjolkan sisi imajinatif dan ethereal, sejalan dengan konsep tema suasana mimpi yang penuh estetika.
Head of Marketing Bridestory, Natasza Kurniawan memberikan pandangannya mengenai kolaborasi ini.
