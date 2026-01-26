SYM Cruisym 400 MY2026: Motor Touring dengan Fitur Dashcam
jpnn.com - SYM bersiap meramaikan persaingan skuter gambot dengan menghadirkan Cruisym 400 terbaru yang dijadwalkan meluncur pada tahun ini.
Model diposisikan sebagai penantang serius skuter Eropa yang sudah lebih dahulu menguasai pasar, termasuk dari Yamaha Maxi series.
Menariknya, SYM tak hanya mengandalkan kapasitas mesin besar.
Cruisym 400 tampil dengan pendekatan teknologi yang lebih modern dan fungsional.
Skuter asal Taiwan itu sudah dibekali konektivitas smartphone yang memungkinkan pemanfaatan fitur navigasi di layar instrumen.
Keunggulan lain yang jarang ditemui di kelasnya ialah kehadiran dashcam terintegrasi.
Fitur memberi nilai tambah dari sisi keamanan dan dokumentasi perjalanan.
Semua informasi kendaraan ditampilkan melalui layar TFT LCD 7 inci, mulai dari tekanan ban, suhu udara sekitar, hingga data berkendara lainnya.
