menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Otomotif » Motor » SYM Cruisym 400 MY2026: Motor Touring dengan Fitur Dashcam

SYM Cruisym 400 MY2026: Motor Touring dengan Fitur Dashcam

SYM Cruisym 400 MY2026: Motor Touring dengan Fitur Dashcam
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
SYM Cruisym 400 MY2026. Foto: sym

jpnn.com - SYM bersiap meramaikan persaingan skuter gambot dengan menghadirkan Cruisym 400 terbaru yang dijadwalkan meluncur pada tahun ini.

Model diposisikan sebagai penantang serius skuter Eropa yang sudah lebih dahulu menguasai pasar, termasuk dari Yamaha Maxi series.

Menariknya, SYM tak hanya mengandalkan kapasitas mesin besar.

Baca Juga:

Cruisym 400 tampil dengan pendekatan teknologi yang lebih modern dan fungsional.

Skuter asal Taiwan itu sudah dibekali konektivitas smartphone yang memungkinkan pemanfaatan fitur navigasi di layar instrumen.

Keunggulan lain yang jarang ditemui di kelasnya ialah kehadiran dashcam terintegrasi.

Baca Juga:

Fitur memberi nilai tambah dari sisi keamanan dan dokumentasi perjalanan.

Semua informasi kendaraan ditampilkan melalui layar TFT LCD 7 inci, mulai dari tekanan ban, suhu udara sekitar, hingga data berkendara lainnya.

SYM bersiap meramaikan persaingan skuter gambot dengan menghadirkan Cruisym 400 terbaru yang dijadwalkan meluncur pada tahun ini.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI