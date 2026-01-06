SYM DRGBT 2026 Hadir dengan Berbagai Peningkatan, Penantang Serius Yamaha Aerox

jpnn.com - Sanyang Motor (SYM) kembali menaikkan standar skuter sport 150 cc melalui peluncuran DRGBT 2026.

Bukan sekadar ganti warna, DRGBT 2026 datang dengan pembaruan serius di sektor keselamatan, pengereman, dan performa.

Nama DRGBT sendiri sudah lama identik dengan karakter skuter bergaya racy di pasar Taiwan.

Mengusung desain Art-Fusion yang terinspirasi bio-naga, postur agresif, serta mesin berpendingin cairan, DRGBT punya identitas kuat.

Generasi sebelumnya sukses menyabet Red Dot Design Award 2024, mempertegas fokus SYM pada desain dan inovasi.

Di model terbaru, sorotan utama tertuju pada fitur keselamatan. SYM DRGBT 2026 telah memadukan sistem ABS dengan Cornering Traction Control System (TCS).

Teknologi bekerja memantau kondisi motor secara real-time, menjaga traksi dan kestabilan saat akselerasi maupun pengereman di tikungan.

Sistem pengereman turut ditingkatkan. Cakram depan dan belakang kini memakai floating disc, dengan ukuran cakram depan membesar menjadi 268 mm.