Synchronize Fest 2025 Siapkan Tribute untuk Ricky Siahaan dan Gustiwiw

jpnn.com, JAKARTA - Festival musik, Synchronize Fest 2025 akan menghadirkan persembahan khusus untuk mendiang gitaris Seringai, Ricky Siahaan dan musisi, Gusti Irwan Wibowo alias Gustiwiw.

Persembahan pertama berupa pertunjukan spesial bertajuk 'Riffmeister: The Legacy of Ricky Siahaan' yang menampilkan Komunal, Burgerkill, Amerta, dan Stepforward.

Sesi tersebut akan dipandu oleh sahabat Ricky Siahaan yakni Arian 13, Sammy Bramantyo, Edy Khemod, Soleh Solihun, Jill Van Diest, Fadil Aat, dan lainnya.

Baca Juga: Elvy Sukaesih Tidak Sabar Tampil Bersama Tokyo Ska Paradise Orchestra di Synchronize Fest 2025

Sementara itu, persembahan untuk mendiang Gustiwiw dihadirkan dalam pertunjukan 'Tribute to Gusti Irwan Wibowo'.

Sesi tersebut akan dimeriahkan oleh Adjisdoaibu, Ardhito Pramono, Bilal Indrajaya, Bunga Nafisa, Danilla, GJLS, Hindia, Iga Massardi, Jebung, Kunto Aji, Morad, Nehru Rindra, Pamungkas, Sal Priadi, Teddy Adhitya, hingga music by Konco Kongkow.

"Tahun 2025 ini cukup berat bagi industri musik, (kehilangan) Gusti dan Ricky Siahaan. Keduanya cukup dekat dengan kami. Salah satu yang bisa kami sampaikan yakni pertunjukan tribute," kata Director of Communication Synchronize Fest, Aldila Karina di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (10/9).

Baca Juga: Para Penampil Spesial di Synchronize Fest 2025

Menurutnya, pertunjukan tribute dalam Synchronize Fest 2025 justru muncul dari inisiatif kawan-kawan mendiang.

"Waktu itu habis kumpul, terus Morad bilang, ‘enggak ada rencana bikin tribute untuk Gusti?’ Pamungkas langsung nimbrung. Dari situ langsung disebut nama-nama musisi lain," tambahnya.