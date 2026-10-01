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Synchronize Fest 2026 Hadirkan Tribute to Warkop DKI, Indro Terharu Gara-gara Ini

Synchronize Fest 2026 Hadirkan Tribute to Warkop DKI, Indro Terharu Gara-gara Ini
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Indro Warkop saat konferensi pers Synchronize Fest 2026 di kawasan Kemang, Jakarta Selatan pada Rabu (30/9). Foto: Dedi Yondra / JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Festival musik, Synchronize Fest 2026 akan menghadirkan salah satu special show yang bertajuk Tribute to Warkop DKI.

Pertunjukan tersebut berangkat dari warisan Warkop DKI sebagai kelompok yang tidak hanya dikenal lewat film dan komedi, tetapi juga melalui lagu-lagu yang menjadi bagian dari film.

Tribute to Warkop DKI bakal dimeriahkan oleh Indro Warkop, GJLS, Duo Bahlul dan Orkes Nunung CS.

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Anggota Warkop DKI, Indro Warkop sangat antusias untuk tampil di Synchronize Fest 2026.

Sebab, dia sangat terkejut ketika melihat banyak anak muda yang ternyata masih hafal dan menyanyikan lagu-lagu Warkop DKI.

"Terus terang, di Synchronize tahun lalu, kami main (bareng Orkes Nunung CS), saya kaget anak-anak sekarang, Gen Z, masih hafal lagu itu," kata Indro Warkop saat konferensi pers Synchronize Fest 2026 di kawasan Kemang, Jakarta Selatan pada Rabu (30/9).

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Tidak hanya kaget, pemilik nama asli Mahatkarta Indrodjojo Kusumonegoro itu juga terharu.

Indro Warkop tidak menyangka karya-karya dirinya bersama Dono dan Kasino masih terus dikenang.

Festival musik, Synchronize Fest 2026 akan menghadirkan salah satu special show yang bertajuk Tribute to Warkop DKI.

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