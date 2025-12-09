Synergy Solusi Group Tingkatkan Standar Keselamatan Industri di Manufacturing Indonesia 2025

jpnn.com, JAKARTA - Synergy Solusi Group (Synergy Solusi Group), penyedia di bidang Kesehatan, Keselamatan, Keamanan, Lingkungan, Energi, dan Keberlanjutan (Health, Safety, Security, Environment & Energy/Sustainability - HSSEE), memperluas perannya di ajang Manufacturing Indonesia 2025.

Berlangsung pada 3–6 Desember di JIExpo Kemayoran, Synergy Solusi Group hadir sebagai strategic partner Pamerindo Indonesia dalam menghadirkan ekosistem One Stop HSSEE Solutions bagi lebih dari 39.000 pengunjung industri yang diperkirakan hadir.

Pertumbuhan sektor manufaktur Indonesia yang mencapai 5,58% (yoy) pada kuartal III 2025 menunjukkan momentum yang kuat. Namun, peningkatan produktivitas perlu diimbangi dengan standar keselamatan dan ketahanan operasional yang lebih tinggi.

Menjawab urgensi tersebut, Synergy Solusi Group meluncurkan HSE Championship, kompetisi profesional pertama di industri manufaktur yang dirancang untuk mengukur kompetensi keselamatan kerja berdasarkan kerangka Certified Safety Professional (CSP) internasional.

Dijadwalkan pada 6 Desember 2025 di Main Stage Gedung Pusat Niaga, HSE Championship merupakan kolaborasi antara Synergy Solusi Group, Pamerindo Indonesia, dan Kawan Lama Solution.

Berbeda dari format kuis teknis tradisional, kompetisi ini menggunakan tiga segmen evaluasi progresif:

1. Quick Recall — uji ketepatan pengetahuan dasar HSE.

2. Scenario Analysis — penilaian terhadap kemampuan analisis risiko dan respons.

3. Procedural Simulation — demonstrasi praktik keselamatan kritis, termasuk Lockout/Tagout (LOTO)

“HSE Championship dirancang sebagai platform kompetitif sekaligus edukatif. Kami menguji kompetensi inti yang benar-benar relevan di industri, terutama prosedur keselamatan bernilai tinggi seperti LOTO,” ujar perwakilan komite penyelenggara Synergy Solusi Group.