Syngenta Indonesia & KTNA Perkuat Kolaborasi Melalui MoU di PENAS XVII

jpnn.com, JAKARTA - Syngenta Indonesia dan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) memperkuat kolaborasi dalam pengembangan kapasitas petani melalui penandatanganan nota kesepahaman atau MoU baru pada sesi Rembug Utama di PENAS (Pekan Nasional) KTNA XVII di Limboto, Gorontalo.

MoU tersebut ditandatangani oleh Eryanto sebagai Presiden Direktur Syngenta Indonesia dan Ir. H. Mohammad Yadi Sofyan Noor selaku Ketua Umum KTNA Nasional. MoU ini mendokumentasikan kerangka kerja sama kedua pihak dalam program pemberdayaan petani, termasuk kegiatan penguatan pengetahuan, perluasan akses terhadap inovasi, serta inisiatif pengembangan kapasitas.

Kolaborasi ini mencakup tiga area utama yakni pemberdayaan petani anggota KTNA melalui pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan di lapangan. Lalu pengenalan teknologi perbenihan terbaru dari Syngenta Indonesia bagi petani anggota KTNA, serta kolaborasi kegiatan bersama untuk meningkatkan kapasitas petani.

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“Kolaborasi ini membawa inovasi dan dukungan lebih dekat kepada petani. Syngenta Indonesia menjalankan kegiatan permberdayaan petani melalui visi Petani MAJU, dengan fokus pada produktivitas, profitabilitas, dan keberlanjutan pertanian,” ujar Eryanto.

KTNA menyambut kolaborasi ini sebagai langkah nyata dalam pengembangan kapasitas dan kesejahteraan petani. Kemitraan ini mencakup program-program praktis yang selaras dengan kebutuhan di lapangan, termasuk kegiatan yang memfasilitasi alih teknologi dan pengetahuan kepada petani.

Kerja sama antara Syngenta Indonesia dan KTNA telah terjalin dengan baik selama beberapa tahun terakhir. Penandatanganan MoU ini menegaskan kembali komitmen kedua belah pihak sekaligus memperbarui dan memformalkan kerangka kolaborasi yang sudah ada.

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Di lapangan, Syngenta Indonesia dan KTNA telah melaksanakan berbagai kegiatan pemberdayaan petani, termasuk kunjungan anggota dan pengurus KTNA ke fasilitas pengolahan benih jagung hibrida Syngenta Indonesia di Pasuruan, Jawa Timur, untuk melihat langsung operasional dan inovasi proses pengolahan.

Selain itu, Syngenta Indonesia dan KTNA juga mempromosikan informasi mengenai penggunaan produk perlindungan tanaman yang tepat dan bertanggung jawab melalui program Festival Stewardship.