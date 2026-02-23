Syngenta Luncurkan Komunitas PUTRI Petani MAJU Untuk Dukung Pemberdayaan Perempuan

jpnn.com, BATANG - Syngenta Indonesia meluncurkan komunitas PUTRI (Perempuan Tani Syngenta Raih Impian) Petani MAJU pada 10 Februari 2026 di Kabupaten Batang, Jawa Tengah.

Acara peluncuran dihadiri oleh 450 petani perempuan, pejabat pemerintah setempat, jajaran manajemen Syngenta Indonesia, serta Presiden Syngenta Crop Protection, Steve Hawkins, beserta para pemimpin Syngenta Regional.

Peluncuran komunitas ini ditandai dengan pembacaan deklarasi oleh tiga perwakilan petani perempuan, dan prosesi gejog lesung yang melambangkan gotong royong, kebersamaan, kerja keras, kesabaran, dan harapan akan kehidupan berkelanjutan, nilai-nilai yang menjadi fondasi PUTRI Petani MAJU.

Komunitas ini akan menjadi payung bagi semua hal yang berkaitan dengan pahlawan perempuan yang mengabdi di bidang pertanian dan menghidupkan visi Petani MAJU.

"PUTRI Petani MAJU hadir sebagai wadah pemberdayaan yang akan menjadi katalisator transformasi sektor pertanian Indonesia. Komunitas ini menekankan peran strategis perempuan yang tangguh, konsisten, dan berdampak dalam pertanian," ujar Eryanto selaku Presiden Direktur Syngenta Indonesia.

Momentum peluncuran ini bertepatan dengan penetapan 2026 sebagai Tahun Internasional Petani Perempuan (International Year of the Woman Farmer/IYWF) oleh FAO, yang menegaskan pengakuan global terhadap peran vital perempuan dalam pertanian, ketahanan pangan, dan gizi.

Hadirnya Komunitas PUTRI Petani MAJU mendapat sambutan hangat dari petani perempuan.

“Kami mengapresiasi upaya Syngenta dalam memberdayakan petani perempuan. Petani perempuan tidak boleh minder karena kita istimewa dan luar biasa. Petani perempuan bukan hanya tiang ketahanan pangan untuk keluarga tetapi juga untuk bangsa,” ungkap Annisa, perwakilan petani perempuan.