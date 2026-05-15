Synology Dorong Strategi Backup Modern untuk Hadapi Ancaman Siber

jpnn.com, JAKARTA - Synology mengumumkan bahwa perusahaan masuk dalam laporan 2026 Gartner Voice of the Customer for Backup and Data Protection Platforms.

Dalam laporan, Synology mendapat predikat “Strong Performer” dengan tingkat 98 persen willingness to recommend, yang menunjukkan tingginya kesediaan para pemimpin teknologi informasi untuk merekomendasikan solusi perlindungan data perusahaan.

Pencapaian tersebut memperkuat posisi Synology di pasar perlindungan data melalui ActiveProtect, yang dirancang untuk membantu organisasi mengelola backup secara lebih sederhana, terpusat, dan efisien.

Executive Vice President Synology Data Protection Group Jia-Yu Liu, mengatakan pengakuan tersebut menunjukkan momentum kuat yang dibangun ActiveProtect sejak pertama kali diluncurkan.

“Seiring berkembangnya ancaman siber dan kompleksitas infrastruktur IT, organisasi membutuhkan cara yang lebih sederhana dan efisien untuk melindungi data mereka,” ujar Jia-Yu Liu, dalam keterangannya, Jumat (15/5).

Saat ini, solusi perlindungan data Synology disebut telah melindungi lebih dari 31 juta enterprise workloads di seluruh dunia.

Baca Juga: Synology Bantu Perusahaan Ini Kelola Data Secara Aman dan Terpusat

Berdasarkan 55 ulasan pengguna terverifikasi hingga 31 Desember 2025, Synology memperoleh rating 4,9 dari 5 dalam laporan Gartner tersebut.

Indonesia Country Manager Synology Indonesia Clara Hsu, menilai kebutuhan akan strategi perlindungan data di Indonesia semakin penting seiring percepatan transformasi digital dan meningkatnya ancaman siber.