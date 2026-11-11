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Synology Himpun 646 Mitra Bisnis di Solution Day 2026

Synology Himpun 646 Mitra Bisnis di Solution Day 2026
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Synology memperkuat mitra bisnis di Indonesia dengan menggelar Synology Solution Day 2026 di The Ritz-Carlton Jakarta, Pacific Place, Rabu (11/11/2026). Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan di Indonesia semakin selektif menentukan investasi teknologi pada 2026.

Bisnis tidak lagi sekadar mengejar teknologi terbaru. Bisnis kini menimbang bagaimana setiap investasi IT menjaga kelangsungan operasional dan mendukung pertumbuhan.

Perkembangan AI, volume data yang terus bertambah, dan lingkungan IT yang semakin kompleks menghadirkan tantangan baru.

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Ancaman siber seperti ransomware kini menyasar perusahaan dari berbagai skala. Kemampuan untuk pulih dengan cepat menjadi sama pentingnya dengan memiliki backup.

Banyak organisasi menghadapi semua tantangan ini dengan tim IT yang terbatas.

Synology menjawab kebutuhan tersebut dan terus memperkuat kehadirannya di Indonesia. Synology menggelar Synology Solution Day 2026 di The Ritz-Carlton Jakarta, Pacific Place, Rabu (11/11/2026).

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Acara ini mempertemukan 646 pelaku bisnis, profesional IT, dan mitra dari berbagai industri.

Synology mengusung tema “Step Into the Next Era of Data”.

Synology menjawab kebutuhan tersebut dan terus memperkuat kehadirannya di Indonesia. Synology menggelar Synology Solution Day 2026 di The Ritz-Carlton Jakarta.

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