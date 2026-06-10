Synology Pamerkan Portofolio Solusi Data Terbaru di COMPUTEX 2026 untuk Dukung Modernisasi Infrastruktur Bisnis

jpnn.com, JAKARTA - Synology menampilkan rangkaian inovasi terbarunya di COMPUTEX 2026, ajang teknologi global yang berlangsung pada 2-5 Juni 2026 di Taipei, Taiwan.

Sebagai salah satu event penting bagi brandteknologi global untuk memperkenalkan pengembangan terbaru mereka, COMPUTEX tahun ini menjadi momentum bagi Synology untuk menunjukkan portofolio solusi manajemen data yang makin luas, mulai dari enterprise infrastructure, data protection, video surveillance, produktivitas, hingga private cloud.

Dalam pameran tersebut, Synology memperkenalkan generasi berikutnya dari DiskStation Manager (DSM), ActiveProtect Appliance dan platform manajemen terbaru, ekosistem video surveillance yang makin lengkap, pengembangan Synology Office Suite serta ekosistem cloud pribadi yaitu seri Bee untuk kebutuhan individu dan rumah.

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Bagi bisnis, kebutuhan terhadap infrastruktur data kini semakin berkembang.

Perusahaan tidak lagi hanya membutuhkan tempat penyimpanan data, tetapi juga solusi yang dapat membantu mengelola pertumbuhan data, memperkuat perlindungan dari risiko siber, mendukung kolaborasi serta menjaga agar data tetap aman dan berada dalam kendali organisasi.

Hal ini jugamakin relevan bagi pasar Indonesia, di mana modernisasi digital perlu berjalan seimbang dengan efisiensi biaya, keterbatasan sumber daya IT, dan kebutuhan skalabilitas jangka panjang.

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"Data menjadi inti dari setiap hal yang kami bangun, dan kepercayaan adalah fondasinya,” ujar Philip Wong, Chairman dan CEO Synology.

“Mulai dari infrastruktur enterprise hingga solusi personal cloud, setiap produk kami dikembangkan untuk memberikan pengguna kendali penuh atas data mereka, dengan keamanan, keandalan, dan privasi yang kuat sebagai dasar untuk mendukung kebutuhan digital yang terus berkembang."