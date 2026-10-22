Synology Soroti Kesiapan Infrastruktur Data RI di Tengah Lonjakan Adopsi AI

jpnn.com, JAKARTA - Tantangan perusahaan kini bukan lagi sekadar mengadopsi teknologi AI, melainkan memastikan infrastruktur yang dimiliki mampu mendukung pemanfaatannya.

Indonesia Country Manager di Synology Clara Hsu mengatakan perlu dukungan untuk pemanfaatan teknologi AI, mulai dari mengelola pertumbuhan data, menjaga keberlangsungan operasional di tengah ancaman siber, hingga memanfaatkannya.

Hal itu diungkapkan Clara dalam “Synology Press Event 2026” yang diadakan di Four Seasons Jakarta baru-baru ini.

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Pada kesempatan yang sama juga memaparkan tantangan transformasi AI di Indonesia sekaligus memperkenalkan pengembangan solusi penyimpanan data, perlindungan siber, produktivitas berbasis AI, dan sistem pengawasan cerdas.

“Penerapan AI perlu didukung infrastruktur yang mampu mengimbangi pertumbuhan data, sistem perlindungan yang andal, serta teknologi yang benar-benar membantu meningkatkan produktivitas perusahaan,” papar Clara.

Modernisasi Infrastruktur

Pertumbuhan data akibat penggunaan AI membuat kebutuhan penyimpanan makin kompleks.

Survei Synology, hampir 88 persen responden di Indonesia mengkhawatirkan inefisiensi penyimpanan akibat peningkatan volume data AI dan duplikasi data.