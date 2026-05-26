Sysmex Indonesia Perkuat Kolaborasi untuk Dorong Deteksi Dini Talasemia

jpnn.com, JAKARTA - Sysmex Indonesia bersama Kementerian Kesehatan RI menggandeng PMI Pusat, BPJS Kesehatan, dan Perhimpunan Orang Tua Penyandang Talasemia Indonesia (POPTI) menggelar rangkaian kegiatan “United for Thalassemia” dengan mengusung tema global “Hidden No More: Finding the Undiagnosed, Supporting the Unseen”.

Sepanjang Mei 2026, kegiatan ini menghadirkan webinar nasional (19 Mei), aksi donor darah (21 Mei), serta kampanye digital melalui kompetisi media sosial (16–30 Mei).

Inisiatif ini bertujuan meningkatkan kesadaran publik, mendorong skrining sejak dini, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam pengendalian talasemia di Indonesia.

Bentuk talasemia minor bisa tidak bergejala atau hanya menyebabkan anemia ringan, sementara talasemia mayor umumnya membutuhkan transfusi darah rutin seumur hidup.

Fakta ini menunjukkan talasemia bukan hanya persoalan tata laksana medis, tetapi juga membutuhkan strategi pencegahan yang kuat.

Banyak pembawa sifat talasemia dapat tampak sehat dan tidak menyadari statusnya tanpa pemeriksaan darah.

Tanpa skrining, risiko penurunan talasemia ke generasi berikutnya tetap dapat terjadi. Oleh karena itu, skrining dini, terutama bagi remaja, calon pasangan, populasi berisiko, dan keluarga dengan riwayat talasemia, menjadi langkah krusial dalam upaya pencegahan.

“Melalui World Thalassemia Day 2026, kami ingin mengajak seluruh pihak untuk melihat talasemia secara lebih menyeluruh. Deteksi dini, edukasi, dukungan terhadap penyandang talasemia, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan adalah bagian penting dalam memperkuat penanggulangan talasemia di Indonesia,” ujar dr. Andi Saguni dari Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit, Kemenkes.