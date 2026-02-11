Syuting Bareng Rasya Anton, Karina Icha Perankan Sosok Ibu di Film Horor Terbaru
jpnn.com, KONAWE - Aktris Karina Icha saat ini tengah menjalani proses syuting film horor di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.
Film tersebut dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia pada 2026 dan menjadi salah satu proyek layar lebar terbarunya tahun ini.
Karina mengungkapkan bahwa dirinya berperan sebagai pemeran utama perempuan sekaligus ibu dari tokoh anak bernama Rasha yang diperankan oleh Rasya Anton Timbang.
“Saya lagi di Konawe syuting film horor yang rencananya tayang tahun ini. Di film ini saya jadi pemeran utama sekaligus ibu dari Rasha,” ujar Karina.
Terkait perannya sebagai seorang ibu, Karina mengaku tidak mengalami kesulitan berarti. Dia justru merasa terbantu oleh kemampuan akting lawan mainnya yang masih berusia belia.
“Enggak susah kok, kebetulan yang jadi anakku sudah pintar akting. Namanya Rasya Anton, dia cepat menangkap arahan,” katanya.
Karina juga memuji sikap profesional Rasya selama proses syuting berlangsung. Menurutnya, Rasya menunjukkan potensi besar sebagai aktor muda.
“Rasya ini sangat berpotensi, tanpa diarahkan pun bisa mengimprove. Dia disiplin dan sangat smart di lokasi syuting,” tuturnya.
Karina Icha tengah syuting film horor di Konawe dan berperan sebagai ibu dari aktor cilik Rasya Anton.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Totalitas Berkarier, Karina Icha Terbangkan Coach dari Jakarta ke Makassar
- Kembali ke Dunia Hiburan, Intan Mustika Pengin Jajal Bermain Film Horor
- Bintangi Film Sengkolo: Petaka Satu Suro, Sharon Jovian Ketagihan Main Horor?
- Pengakuan Aulia Sarah Seusai Terlibat Film Sengkolo: Berat Banget
- Hari Pertama Tayang, Film Alas Roban Raih 176 Ribu Penonton
- Gandhi Fernando Sebut Film Penunggu Rumah: Buto Ijo Aman Ditonton Bareng Keluarga