Syuting di Jepang, Etenia Croft Hadirkan Video Musik Aku Bahagia

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi muda, Etenia Croft baru saja merilis video musik untuk single yang berjudul Aku Bahagia.

Peluncuran video tersebut bertepatan dengan penampilan perdananya menyanyikan lagu Aku Bahagia secara langsung di atas panggung. Dia juga membawakan tiga single sebelumnya, Gapai Bintang, Jangan Bersedih, dan Semua Rasa.

Etenia Croft mengatakan video klip Aku Bahagia menjadi sorotan karena proses produksinya yang memakan waktu cukup lama dan dilakukan di luar negeri, tepatnya di Jepang.

Remaja yang kini berusia 12 tahun tersebut menjelaskan alasan di balik pemilihan lokasi di Negeri Sakura..

"Proses pembuatannya sangat berkesan dan dilakukan di Jepang. Aku ingin di Jepang ambilnya pas momen musim bunga sakura," kata Etenia Croft di Jakarta, baru-baru ini.

Selain itu, Jepang dipilih karena merupakan salah satu destinasi favorit Etenia Croft.

Dia merasa beruntung bunga sakura di sana sedang mekar saat pembuatan video musik, sehingga memberikan suasana ceria dan happy yang cocok dengan lagu.

Meskipun prosesnya panjang dan sempat menghadapi tantangan cuaca dingin, Etenia Croft sangat menikmati setiap momennya dan puas dengan hasilnya.