Syuting Film Istimewa, Ajil Ditto Sering Menangis

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Ajil Ditto menceritakan alasan di balik keterlibatannya dalam proyek film terbaru berjudul Istimewa.

Keikutsertaan dirinya dalam film tersebut tidak sekadar untuk memperkaya portofolio seni peran dan mencoba pengalaman baru beradu akting dengan jajaran pemeran hebat lainnya, melainkan juga menghadirkan pengalaman personal yang begitu mendalam baginya.

"Sebenarnya sih simpel aja, yang pertama aku merasa pengin ada sesuatu yang berbeda di portofolioku. Terus dapat kesempatan untuk bermain dan mencoba pengalaman baru main film sama Mas-Mas dan Kakak-Kakak serta Adik-Adik hebat ini buat aku jadi sebuah pengalaman baru," kata Ajil Ditto di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan, Kamis (23/7).

Semula, pria berusia 24 tahun itu mengaku tidak mematok ekspektasi apa-apa saat pertama kali bergabung.

Namun, pandangan Ajil Ditto langsung berubah begitu memasuki proses reading.

"Awalnya benar-benar zero expectation, enggak tahu yang lain seperti apa begitu. Tapi hari pertama ketemu waktu reading, di hari itu juga aku yakin bahwa kali ini aku enggak akan salah pilih apa pun hasilnya ke depan. Jadi ya, kali ini bekerja betul-betul pakai hati," ucapnya.

Bekerja dengan anak-anak disabilitas ternyata menjadi tantangaan dari segi emosional tersendiri bagi pria kelahiran Medan, Sumatera Utara tersebut.

Sebab, Ajil Ditto harus menahan gejolak perasaan sendiri di depan kamera.