Syuting Perayaan Pertama Rampung, Ini Daftar Para Pemain

jpnn.com, JAKARTA - Rumah produksi Studio Antelope baru saja merampungkan syuting film terbaru yang berjudul Perayaan Pertama.

Film yang memiliki judul internasional First Breath After Coma itu merupakan film panjang kedua sutradara Jason Iskandar, setelah film pertamanya, Akhirat: A Love Story (2021).

Perayaan Pertama dibintangi oleh Morgan Oey, Ladya Cheryl, dan Abby Latip.

Film itu akan menjadi comeback Ladya Cheryl, setelah terakhir kali bermain film pada 2021 silam.

Sementara itu, Perayaan Pertama akan menjadi debut film panjang pertama dari Abby Latip. Dia sebelumnya telah membintangi beberapa film pendek, serial, dan video musik musisi internasional Niki.

Film Perayaan Pertama telah melakukan perjalanan panjang sejak awal ide ini dikembangkan hingga selesai diproduksi.

Cerita film mengikuti perjalanan tiga kakak beradik dari keluarga Tionghoa Indonesia dan berlatar pada masa transisi Indonesia menjelang Tahun Baru Imlek pada 2000.

Momen tersebut juga menjadi perayaan Imlek pertama setelah pemerintah secara resmi mencabut pembatasan terhadap perayaan budaya Tionghoa di ruang publik yang telah berlangsung selama lebih dari tiga dekade.