T50 Summit 2026: Ini 10 Perusahaan Lifting Teratas di Indonesia dan Asia Tenggara

jpnn.com, JAKARTA - T50 Summit Indonesia Forum 2026 kembali digelar di Jakarta pada 21 September 2026. Ini merupakan penyelenggaran perhelatan tahun kedua.

Forum ini digelar oleh Organizing Committee of the T50 Summit of World Construction Machinery Industry atau T50 Summit.

T50 Summit didirikan pada 2011 dan telah berkembang menjadi salah satu forum yang berpengaruh secara global di industri konstruksi dan pertambangan.

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Dalam perhelatan tersebut, T50 Summit Indonesia Forum 2026 mengumumkan daftar 10 perusahaan lifting teratas di Indonesia dan Asia Tenggara.

Dalam setiap penyelenggaraannya, T50 Summit merilis sejumlah pemeringkatan tahunan, antara lain World Top 50 Construction Machinery Manufacturers dan World Top 50 Mining Machinery Manufacturers.

Selain itu, forum tersebut juga memuat daftar perusahaan penyewaan alat berat dan perusahaan heavy-lift terkemuka di Asia, serta membahas laporan pasar, perkembangan industri, dan berbagai tren di sektor konstruksi dan pertambangan.

Pada penyelenggaraan tahun ini, T50 Summit Indonesia Forum mengumumkan 2026 South East Asia Top 10 Lifting Companies dan 2026 Indonesia Top 10 Lifting Companies.