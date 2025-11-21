Tabebuya Bermekaran di Kawasan Mapolda Riau, Selaras dengan Visi Irjen Herry
jpnn.com - PEKANBARU - Bunga tabebuya kuning yang bermekaran indah di halaman Markas Polda Riau menambah semarak suasana peringatan Hari Pohon Sedunia tahun ini.
Pantauan JPNN.com, bunga berwarna kuning keemasan dari deretan pohon tabebuya bermekaran di kawasan di depan gedung utama Mapolda Riau.
Kindahan yang seolah menjadi simbol keharmonisan antara penataan lingkungan dan komitmen penghijauan yang tengah digencarkan oleh Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan.
Keasrian yang ikut menyambut rangkaian kegiatan penanaman 21 ribu pohon, yang dipimpin langsung oleh Irjen Herry di Danau Kayangan, Kecamatan Rumbai Pesisir, Jumat (21/11/2025). Kegiatan ini turut melibatkan ratusan pelajar, komunitas pecinta lingkungan, serta masyarakat.
Bermekarannya tabebuya di Mapolda Riau menunjukkan bahwa upaya penghijauan yang dilakukan selama ini memberikan hasil nyata.
Pohon-pohon yang ditanam beberapa tahun terakhir kini tumbuh subur dan menghasilkan bunga yang memancarkan keindahan alami kawasan kepolisian tersebut.
Momen ini semakin relevan dengan pesan yang disampaikan Kapolda Irjen Herry dalam peringatan Hari Pohon Sedunia, bahwa gerakan menanam pohon bukan sekadar aksi seremonial, melainkan investasi jangka panjang untuk masa depan ekologi Riau.
“Menanam pohon adalah menanam harapan dan masa depan,” ujar Irjen Herry Heryawan.
Pemandangan bunga warna kuning keemasan dari deretan tabebuya bermekaran di depan gedung utama Mapolda Riau.
