menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Musik » Tabola Bale Berkumandang, Prabowo pun Bergoyang

Tabola Bale Berkumandang, Prabowo pun Bergoyang

Tabola Bale Berkumandang, Prabowo pun Bergoyang
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Presiden Prabowo saat bergoyang mengikuti lagu Tabola Bale yang dinyanyikan Silet Open Up dan Diva Aurel di Istana Negara, pada Minggu (17/8). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto terlihat ikut bergoyang bersama hadirin saat lagu Tabola Bale dinyanyikan.

Lagu tersebut dinyanyikan oleh Silet Open Up dan Diva Aurel saat peringatan HUT ke-80 RI di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Minggu (17/8).

Prabowo yang mulanya duduk di depan Istana Merdeka, turun ke halaman dan berjoget sejenak mengikuti lagu Tabola Bale.

Baca Juga:

Eks Menteri Pertahanan itu tampak mengingkat kedua tangannya dan menggoyangkan kepala.

Selain Prabowo, hampir seluruh tamu undangan dan warga yang hadir turut bergabung ke halaman Istana Merdeka ikut berjoget mengikuti lagu Tabola Bale.

Tabola Bale merupakan lagu yang viral di media sosial belakangan ini. Lagu yang menggabungkan unsur musik Indonesia bagian Timur dengan Minangkabau itu dinyanyikan oleh Silet Open Up, Jacson Zeran, Juan Reza dan Diva Aurel.

Baca Juga:

Sejak dirilis 4 bulan lalu, Tabola Bale telah meraih 74 juta views di YouTube.

Lagu tersebut juga dipakai oleh jutaan konten yang berseliweran di Instagram hingga TikTok.

Presiden RI Prabowo Subianto terlihat ikut bergoyang bersama hadirin saat lagu Tabola Bale dinyanyikan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI