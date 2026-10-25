Tabola Bale di WCCE 2026, Teuku Riefky Tegaskan Kreator Harus Sejahtera

jpnn.com, JAKARTA - Lagu "Tabola Bale" berkumandang dari panggung World Conference on Creative Economy (WCCE) 2026. Para tamu mancanegara terlihat menggoyangkan mengikuti iramanya.

Lagu yang dipopulerkan Silet Open Up bersama Jacson Zeran, Juan Reza, dan Diva Aurel ini, membawa musik dari Indonesia Timur menembus batas geografis dan menjangkau pendengar yang sangat jauh.

Namun, ada pertanyaan mendasar: Seberapa besar nilai ekonomi yang akhirnya kembali kepada mereka yang menciptakannya?

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Pertanyaan itu menjadi salah satu benang merah dalam WCCE 2026 di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta.

Selama tiga hari, konferensi ekonomi kreatif dunia tersebut mempertemukan pemerintah, pelaku industri, akademisi, dan delegasi berbagai negara.

Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya menegaskan bahwa pertumbuhan industri tidak boleh berhenti pada angka investasi, ekspor, atau jumlah tenaga kerja.

Para kreator harus memperoleh manfaat yang lebih besar dari nilai yang mereka hasilkan.

"Pertumbuhan saja tidak cukup. Ambisi kita adalah agar para kreator dapat memperoleh nilai yang lebih besar dari apa yang mereka ciptakan dan membangun mata pencaharian yang berkelanjutan dari kreativitas mereka," ujar Teuku Riefky dalam penutupan WCCE, Jumat (23/10).