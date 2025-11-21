Tabola Bale Hingga Garam & Madu Berjaya, Ini Daftar Lengkap Pemenang AMI Awards 2025

jpnn.com, JAKARTA - Malam puncak Anugerah Musik Indonesia (AMI Awards) 2025 atau ke-28 sukses digelar di Ciputra Artpreneur, Jakarta Selatan pada Rabu (19/11) malam.

Puluhan musisi hingga penyanyi meraih piala dari ajang penghargaan tertinggi bagi insan musik Indonesia tersebut.

Beberapa nama yang mencuri perhatian di AMI Awards 2025 yakni Silet Open Up, Tenxi, Naykilla, Jemsii, Raisa, dan sebagainya.

Berikut Daftar Lengkap Penerima AMI Awards 2025 atau ke-28:

Bidang Pop

ARTIS SOLO WANITA POP TERBAIK

Raisa – Terserah

Baca Juga: Terserah Mengantarkan Raisa Menang AMI Awards 2025

ARTIS SOLO PRIA POP TERBAIK

Rony Parulian – Pesona Sederhana

DUO/GRUP POP TERBAIK

The Lantis – Bunga Maaf