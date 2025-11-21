Tabola Bale Hingga Garam & Madu Berjaya, Ini Daftar Lengkap Pemenang AMI Awards 2025
Jumat, 21 November 2025 – 03:33 WIB
jpnn.com, JAKARTA - Malam puncak Anugerah Musik Indonesia (AMI Awards) 2025 atau ke-28 sukses digelar di Ciputra Artpreneur, Jakarta Selatan pada Rabu (19/11) malam.
Puluhan musisi hingga penyanyi meraih piala dari ajang penghargaan tertinggi bagi insan musik Indonesia tersebut.
Beberapa nama yang mencuri perhatian di AMI Awards 2025 yakni Silet Open Up, Tenxi, Naykilla, Jemsii, Raisa, dan sebagainya.
Berikut Daftar Lengkap Penerima AMI Awards 2025 atau ke-28:
Bidang Pop
ARTIS SOLO WANITA POP TERBAIK
Raisa – Terserah
ARTIS SOLO PRIA POP TERBAIK
Rony Parulian – Pesona Sederhana
DUO/GRUP POP TERBAIK
The Lantis – Bunga Maaf
Malam puncak Anugerah Musik Indonesia (AMI Awards) 2025 atau ke-28 sukses digelar di Ciputra Artpreneur, Jakarta Selatan pada Rabu (19/11) malam.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
BERITA TERKAIT
- Menang AMI Awards 2025, Silet Open Up Siap Kolaborasi Lagi dengan Musisi Minang
- Terserah Mengantarkan Raisa Menang AMI Awards 2025
- Gempi Raih AMI Awards 2025, Gading Marten Bangga Luar Biasa
- Berkat Tabola Bale, Silet Open Up Raih AMI Awards 2025
- Tabola Bale Kembali Raih Penghargaan, Silet Open Up: Semoga Lagu Ini Memberi Kedamaian
- Fenomena Tabola Bale Berlanjut, Raih Penghargaan YouTube Music Academy 2025