Tabola Bale Kembali Raih Penghargaan, Silet Open Up: Semoga Lagu Ini Memberi Kedamaian

jpnn.com, JAKARTA - Lagu Tabola Bale baru saja meraih penghargaan dari YouTube Music Academy 2025 sebagai Most Subscriber Gained Artist.

Penghargaan tersebut membuktikan bahwa fenomena lagu yang dinyanyikan Silet Open Up, Jacson Zeran, Juan Reza, dan Diva Aurel itu belum padam.

Buktinya, hingga kini lagu Tabola Bale masih terus menunjukkan kekuatan di tengah derasnya arus musik digital.

Kolaborasi luar biasa dari Silet Open Up, Jacson Zeran, Juan Reza dan Diva Aurel tidak hanya sebagai hit yang menggemparkan tetapi berkembang jadi sebuah pergerakan budaya yang mengguncang dunia maya.

Tabola Bale yang dirilis tahun ini seolah membuktikan bahwa karya lokal dengan akar budaya yang kuat tetap mampu menembus batas platform dan generasi.

Lewat perpaduan ritme modern dan sentuhan tradisional yang autentik, lagu tersebut benar-benar menggaung luas hingga tidak terhitung berapa banyak orang yang ikut menari dan bernyanyi menikmati Tabola Bale hingga kini.

Membahas tentang proses pembuatannya, lagu Tabola Bale ditulis pada awal 2024 dengan penggarapan bagian reff terlebih dahulu hingga akhirnya diselesaikan di Yogyakarta hanya dalam waktu satu minggu saja.

Namun, keputusan besar muncul di tengah proses produksi yaitu untuk tetap mempertahankan unsur Minang yang sempat dipertimbangkan untuk dihilangkan.