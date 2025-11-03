Tabrak Mobil Parkir di Jalan Soekarno-Hatta, 2 Pemuda Semarang Tewas

jpnn.com, SEMARANG - Kecelakaan maut menewaskan dua pemuda Kota Semarang, Jawa Tengah.

Insiden itu terjadi di depan Noms Kopi, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Semarang, Senin (3/11) sekitar pukul 02.10 WIB.

Korban diketahui bernama Eka (25) dan Dimas R.S. (27). Dua pemuda yang berboncengan mengendarai sepeda motor Honda BeAt itu merupakan Kecamatan Genuk, Kota Semarang.

Kanit Gakkum Satlantas Polrestabes Semarang Iptu Novita Candra mengatakan keduanya berboncengan tewas di lokasi setelah sepeda motor yang mereka kendarai menabrak dua mobil yang sedang parkir di pinggir jalan.

“Korban Eka (pengemudi, red) mengalami luka berat di bagian kepala. Pembonceng patah tulang kaki kiri dan kepala. Keduanya meninggal dunia di lokasi kejadian,” ujar Iptu Novita kepada JPNN.com.

Jenazah kedua korban kemudian dibawa ke kamar jenazah RSUP Dr. Kariadi Semarang.

Dari hasil pemeriksaan awal, kecelakaan bermula saat sepeda motor yang dikendarai Eka melaju menuju timur.

Saat tiba di depan Noms Kopi, diduga pengendara kehilangan kendali sehingga motor oleng ke kiri dan menabrak bagian kanan mobil Honda Jazz abu-abu yang sedang terparkir di badan jalan menghadap timur.