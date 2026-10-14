Tabrak Ranjau Laut di Selat Hormuz, Kapal Kargo Bawa 2.500 Kontainer Tenggelam
jpnn.com - TEHERAN - Pemerintah Iran mengumumkan bahwa satu kapal muatan yang membawa lebih 2.500 kontainer terbakar dan tenggelam setelah menabrak ranjau laut di perairan selatan Selat Hormuz.
Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) dalam keterangannya, Rabu (14/10), menyatakan bahwa ranjau meledak setelah ditabrak oleh kapal sehingga menyebabkan kebakaran.
Kapal kargo tersebut tenggelam pada Rabu pagi, setelah kobaran api makin membesar.
Angkatan Laut IRGC mengarahkan sejumlah kapal lokal dan nelayan untuk meningkatkan kewaspadaan saat bernavigasi di Selat Hormuz dan sekitarnya.
Hal itu untuk menghindarkan tabrakan dengan kontainer yang masih mengambang di perairan tersebut. (antara/jpnn)
Iran mengumumkan sebuah kapal yang membawa 2.500 kontainer terbakar dan tenggelam setelah menabrak ranjau laut di Selat Hormuz.
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Donald Trump Sudah Muak, Iran Harus Bersiap Menerima Pelajaran Keras
- Rudal Sekutu Iran Rusak 15 Rumah di Ibu Kota Saudi, Anak dan Perempuan Jadi Korban
- Diteror Antek Iran, Pangeran MBS Tak Berani Jauh-Jauh dari Bunker Persembunyian
- Kapal Tanker Meledak Seusai Tabrak Ranjau di Selat Hormuz
- Pesawat Tempur AS Lumpuhkan Kapal Kargo Berbendera Panama di Teluk Oman
- TNI AL Kerahkan KRI Bung Tomo-370 untuk Mencari ABK KM Khatulistiwa 8