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Tabrak Ranjau Laut di Selat Hormuz, Kapal Kargo Bawa 2.500 Kontainer Tenggelam

Tabrak Ranjau Laut di Selat Hormuz, Kapal Kargo Bawa 2.500 Kontainer Tenggelam
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Ilustrasi Selat Hormuz, Iran. ANTARA/Anadolu/py.

jpnn.com - TEHERAN - Pemerintah Iran mengumumkan bahwa satu kapal muatan yang membawa lebih 2.500 kontainer terbakar dan tenggelam setelah menabrak ranjau laut di perairan selatan Selat Hormuz.

Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) dalam keterangannya, Rabu (14/10), menyatakan bahwa ranjau meledak setelah ditabrak oleh kapal sehingga menyebabkan kebakaran.

Kapal kargo tersebut tenggelam pada Rabu pagi, setelah kobaran api makin membesar.

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Angkatan Laut IRGC mengarahkan sejumlah kapal lokal dan nelayan untuk meningkatkan kewaspadaan saat bernavigasi di Selat Hormuz dan sekitarnya.

Hal itu untuk menghindarkan tabrakan dengan kontainer yang masih mengambang di perairan tersebut. (antara/jpnn)

Iran mengumumkan sebuah kapal yang membawa 2.500 kontainer terbakar dan tenggelam setelah menabrak ranjau laut di Selat Hormuz.


Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

Sumber ANTARA
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