Tabrak Sejumlah Motor, Mobil Diamuk Massa di Kembangan Jakbar
jpnn.com, JAKARTA - Viral video sebuah mobil menjadi amukan massa seusai menabrak sejumlah sepeda motor, Rabu.
Peristiwa itu terjadi di Jalan H. Muchtar Raya, Joglo, Kembangan, Jakarta Barat (Jakbar).
Dalam video seorang pengendara motor nampak memukul kaca depan mobil menggunakan helm, sehingga meninggalkan retakan.
"Turun," kata pemotor lainnya dengan marah sambil menunjuk ke arah pengendara mobil.
Sementara di depan mobil itu, sejumlah sepeda motor terjatuh hingga menumpuk seusai digeruduk mobil tersebut.
Situasi sekitar lokasi pun memanas dan kemacetan lalu lintas tak terhindarkan.
Kepala Unit Penegakan Hukum (Kanit Gakkum) Satlantas Polres Metro Jakarta Barat AKP Joko Siswanto ketika dikonfirmasi mengatakan awalnya mobil yang belum diketahui nomor pelatnya itu melaju Jalan H. Muchtar Raya dari arah selatan ke utara.
Di depan mobil itu, sejumlah pengendara sepeda motor tengah menunggu lampu lalu lintas berubah hijau.
