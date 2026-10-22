Tabrak Truk Terparkir di Bahu Jalan, Pemotor Asal Serang Tewas Seketika
jpnn.com - Pengendara motor Yamaha Mio berinisial AT (25) mengalami kecelakaan lalu lintas (lakalantas) di Jalan Raya Serang-Tangerang.
Akibat peristiwa tersebut sang pengendara motor tewas seketika di tempat kejadian perkara (TKP) setelah menabrak truk yang sedang terparkir di bahu jalan.
Kasatlantas Polres Serang AKP Muhammad Hafizh mengatakan insiden maut tersebut terjadi pada Rabu (21/10) pagi alamatnya di Desa Sentul, Kecamatan Kragilan.
"Korban mengendarai motor Yamaha Mio bernopol A 2364 BT melaju dari arah Serang menuju Tangerang," ucap AKP Hafiz.
Setibanya di TKP, kata AKP hafiz, motor yang dikendarai korban menabrak bagian belakang truk yang sedang terparkir di bahu jalan.
"Akibat kecelakaan tersebut, pengendara motor meninggal dunia di tempat kejadian dengan luka serius pada bagian kepala," ujarnya.
Usai insiden maut tersebut, pihaknya mengamankan kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan untuk dibawa Mapolres Serang guna kepentingan pemeriksaan lebih lanjut.
"Langkah ini dilakukan untuk mendukung proses penyelidikan atas peristiwa kecelakaan maut di Jalan Raya Serang-Tangerang," kata dia.
Polisi menyelidiki kasus kecelakaan lalu lintas (lakalantas) pemotor tabrak truk parkir di Jalan Raya Serang-Tangerang yang menewaskan pengendaranya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Kecelakaan Kapal Kembali Terulang, Komisi V DPR Soroti Sertifikasi Kelaikan Kapal BKI
- Truk Bermuatan Garam Tabrak Separator Busway di Jaktim, Begini Kronologinya
- Polisi Selidiki Kecelakaan Mobil Tahanan di Labuhanbatu, Begini Kejadiannya
- Kecelakaan Maut di Soetta Bandung, Pejalan Kaki Tewas Ditabrak Sepeda Motor
- Ibu Rumah Tangga Mengaku Pengacara Menipu 10 Pencari Kerja
- 2 Pemotor Kecelakaan di Jalur Cepat Jalan Soetta Bandung, Satu Luka Berat