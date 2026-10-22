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Tabrak Truk Terparkir di Bahu Jalan, Pemotor Asal Serang Tewas Seketika

Tabrak Truk Terparkir di Bahu Jalan, Pemotor Asal Serang Tewas Seketika
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Personel Polres Serang mengevakuasi korban kecelakaan lalu lintas (lakalantas) di Jalan Raya Serang-Tangerang. Foto: Humas Polres Serang

jpnn.com - Pengendara motor Yamaha Mio berinisial AT (25) mengalami kecelakaan lalu lintas (lakalantas) di Jalan Raya Serang-Tangerang.

Akibat peristiwa tersebut sang pengendara motor tewas seketika di tempat kejadian perkara (TKP) setelah menabrak truk yang sedang terparkir di bahu jalan.

Kasatlantas Polres Serang AKP Muhammad Hafizh mengatakan insiden maut tersebut terjadi pada Rabu (21/10) pagi alamatnya di Desa Sentul, Kecamatan Kragilan.

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"Korban mengendarai motor Yamaha Mio bernopol A 2364 BT melaju dari arah Serang menuju Tangerang," ucap AKP Hafiz.

Setibanya di TKP, kata AKP hafiz, motor yang dikendarai korban menabrak bagian belakang truk yang sedang terparkir di bahu jalan.

"Akibat kecelakaan tersebut, pengendara motor meninggal dunia di tempat kejadian dengan luka serius pada bagian kepala," ujarnya.

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Usai insiden maut tersebut, pihaknya mengamankan kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan untuk dibawa Mapolres Serang guna kepentingan pemeriksaan lebih lanjut.

"Langkah ini dilakukan untuk mendukung proses penyelidikan atas peristiwa kecelakaan maut di Jalan Raya Serang-Tangerang," kata dia.

Polisi menyelidiki kasus kecelakaan lalu lintas (lakalantas) pemotor tabrak truk parkir di Jalan Raya Serang-Tangerang yang menewaskan pengendaranya.

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