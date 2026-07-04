Tabrakan Beruntun 6 Kendaraan Terjadi di Perlintasan KA Bogor

jpnn.com, KOTA BOGOR - Kecelakaan beruntun yang melibatkan enam kendaraan terjadi di perlintasan kereta api Kebon Pedes, Tanahsareal, Kota Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu (4/7/2026) sore. Insiden ini diduga kuat terjadi karena pengemudi mobil paling belakang gagal menjaga jarak aman.

Dugaan sementara kecelakaan dipicu pengemudi yang gagal menjaga jarak aman. Namun, polisi tengah menyelidiki untuk memastikan penyebab kecelakaan beruntun tersebut terjadi.

Kepala Unit Penegakan Hukum (Kanit Gakkum) Satlantas Polresta Bogor Kota, Iptu Eko Susilo, mengatakan kecelakaan terjadi pada Sabtu (4/7) sekitar pukul 16.30 WIB.

"Benar telah terjadi kecelakaan beruntun yang melibatkan total enam kendaraan, terdiri atas empat kendaraan roda empat dan dua kendaraan roda dua," kata Eko.

Ia menjelaskan, berdasarkan hasil penyelidikan awal, kecelakaan diduga bermula saat sebuah mobil Honda Brio yang berada di posisi paling belakang gagal menjaga jarak aman dengan kendaraan di depannya.

Akibatnya, mobil tersebut menabrak rangkaian kendaraan yang berada di depannya, yakni sebuah angkutan kota, Daihatsu Ayla, Daihatsu Xenia, serta dua sepeda motor.

Eko menyampaikan, pengemudi Honda Brio mengalami luka ringan akibat kejadian tersebut. Sementara seluruh kendaraan yang terlibat mengalami kerusakan dengan tingkat yang bervariasi.

Satlantas Polresta Bogor Kota masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan serta mendata kerugian material yang ditimbulkan.