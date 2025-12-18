Tabrakan Bus dan Pengendara Motor Terekam Video, Innalillahi

jpnn.com, JAKARTA - Tabrakan antara bus minitrans dengan pengendara motor terjadi di Jalan Pakubuwono arah Timur, tepatnya di dekat Gedung Tanam Gigi, Jakarta Selatan.

Akibat kecelakaan itu, pengendara motor tewas di tempat kejadian perkara.

"Kronologi berawal saat pengemudi sepeda motor berinisial MAH (21) berjalan melalui Jalan Pakubuwono arah Timur, tepatnya di dekat Gedung Tanam Gigi, wilayah Jakarta Selatan, karena kurang hati-hati dan konsentrasi saat berkendara, MAH tergelincir dan terjatuh," kata Kepala Subdirektorat Penegakan Hukum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Ojo Ruslani dalam keterangannya, Kamis.

Kemudian dari arah belakang, datang bus Minitrans Jakarta yang dikemudikan oleh sopir berinisial W.

"Karena jarak yang sudah begitu dekat, bus Minitrans Jakarta tidak dapat menghindar dan menabrak sepeda motor sehingga terjadilah kecelakaan," ujar Ojo.

Dia menyatakan peristiwa itu terjadi pada Rabu (17/12) sekitar pukul 05.30 WIB.

Akibat kecelakaan tersebut, kata dia, kendaraan yang terlibat dalam peristiwa itu mengalami kerusakan, sementara pengemudi sepeda motor mengalami luka dan meninggal dunia di TKP.

"Selanjutnya, pengemudi dibawa ke RS Fatmawati untuk mendapat pemeriksaan lebih lanjut," ucap Ojo.