JPNN.com » Daerah » Tabrakan KA Argo Bromo Anggrek vs KRL di Bekasi, KA Parahyangan Ikut Terdampak

Tabrakan KA Argo Bromo Anggrek vs KRL di Bekasi, KA Parahyangan Ikut Terdampak

Tabrakan KA Argo Bromo Anggrek vs KRL di Bekasi, KA Parahyangan Ikut Terdampak
Insiden tabrakan kereta api di Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat, Senin (27/4/2026), berdampak pada rute KA Parahyangan Bandung. Foto: ANTARA FOTO/Paramayuda/zk

jpnn.com, BANDUNG - Insiden tabrakan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL di Bekasi, Senin (27/4/2026) malam, membuat sejumlah perjalanan kereta api dari Bandung terganggu.

Manager Humasda PT. Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 2 Bandung, Kuswardojo, menyampaikan bahwa insiden operasional tersebut terjadi sekitar pukul 20.52 WIB.

Akibat kejadian itu, dua perjalanan KA Parahyangan mengalami pembatalan sebagian rute.

"Dua perjalanan KA Parahyangan, yakni KA 139B yang berangkat dari Bandung pukul 19.25 WIB dan KA 140B yang berangkat dari Gambir pukul 23.05 WIB, kami batalkan sebagian perjalanannya untuk lintas Karawang - Gambir pulang-pergi," kata Kuswardojo, dalam keterangannya, Selasa (28/4).

Dia menjelaskan saat ini proses penanganan di lokasi masih terus dilakukan oleh petugas di lapangan, dengan mengutamakan keselamatan pengguna jasa dan kru kereta.

Di sisi lain, pihak KAI juga menyampaikan permohonan maaf kepada para penumpang atas ketidaknyamanan yang terjadi akibat gangguan perjalanan tersebut.

"Kami memohon maaf dan turut berduka cita yang mendalam atas kejadian tersebut," ucap dia.

Sebelumnya, kecelakaan tabrakan kereta api (KA) jarak jauh dengan KRL di Stasiun Bekasi Timur terjadi pada Senin (27/4) malam.

Dua perjalanan KA Parahyangan terhambat akibat dampak kecelakaan hebat antara KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL di Bekasi Timur, malam tadi.

