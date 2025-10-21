Tabrakan KA Harina Vs Truk Trailer di Kaligawe Semarang, Jalur Pantura Macet Total
jpnn.com, SEMARANG - Kecelakaan yang melibatkan Kereta Api (KA) Harina dan sebuah truk trailer terjadi di perlintasan sebidang Jalan Pantura Kaligawe, Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (21/10).
Kereta penumpang dengan relasi Bandung–Semarang–Surabaya itu terhenti setelah menghantam kendaraan berat tersebut.
Truk trailer yang dihantam kereta itu tampak melintang di badan jalan perlintasan hingga menyebabkan kemacetan parah.
Peristiwa itu terjadi saat hujan deras mengguyur kawasan tersebut sekitar pukul 16.40 WIB.
Manager Humas KAI Daop 4 Semarang Franoto mengatakan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu.
“Info awal terjadi temperan antara KA Harina relasi Bandung–Semarang–Surabaya dengan truk di perlintasan sebidang Kaligawe,” ujarnya.
Belum diketahui pasti penyebab kecelakaan. Hingga kini petugas kepolisian bersama tim dari PT KAI masih melakukan penanganan di lokasi.(ink/jpnn)
Kecelakaan yang melibatkan Kereta Api Harina dengan truk trailer di perlintasan sebidang Kaligawe, Kota Semarang memicu kemacetan panjang.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Dukung Angkutan Logistik & Aglomerasi Transportasi, Pemprov Jateng-PT KAI Berencana Bangun Stasiun Batang
- Setahun Prabowo–Gibran, Mahasiswa Semarang: MBG, Makan Bergizi atau Beracun?
- 2.037 Polisi Diterjunkan Amankan Aksi ‘Refleksi Setahun Prabowo–Gibran’ di Semarang
- Geram, Murid SMAN 11 Semarang Tuntut Keadilan untuk Korban Skandal Smanse
- TKD Turun Rp 442 Miliar, Wali Kota Semarang Pastikan Program Prioritas Tetap Aman
- 11 Napi Lapas Semarang Bebas, Pulang Bawa Bekal Beras