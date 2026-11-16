Tabung Gas Bocor, Warung Nasi dan Bengkel di Simpang Gedebage Bandung Ludes Terbakar

jpnn.com, BANDUNG - Kebakaran hebat melanda tujuh bangunan yang terdiri dari warung nasi, bengkel, hingga warung kelontong di Jalan Gedebage, Kelurahan Babakan Penghulu, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung, Senin (16/11/2026) pagi.

Kebakaran yang dipicu kebocoran tabung gas di salah satu warung nasi itu membuat api dengan cepat merembet ke bangunan di sekitarnya.

Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmatan) Kota Bandung Soni Baktiar mengatakan pihaknya menerima laporan kebakaran pada pukul 05.08 WIB.

Terdapat tujuh bangunan yang terbakar dalam kejadian ini. Bangunan-bangunan tersebut terdiri dari dua warung nasi, bengkel dinamo, bengkel las, dua warung kelontong, dan bengkel kopling. Area yang terbakar kurang lebih mencapai 264 meter persegi.

"Petugas melakukan penyekatan agar api tidak merambat ke bangunan gudang rongsok dibelakangnya dan pemadaman pada keseluruhan area bangunan warung dan bengkel yang terbakar," kata Soni saat dikonfirmasi.

Setelah itu, petugas melakukan pendinginan untuk memastikan tidak ada api yang berpotensi kembali berkobar.

Penanganan selesai dilakukan pukul 06.57 WIB atau sekitar satu jam 42 menit setelah laporan diterima.