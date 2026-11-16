Tabung Gas Bocor, Warung Nasi dan Bengkel di Simpang Gedebage Bandung Ludes Terbakar
jpnn.com, BANDUNG - Kebakaran hebat melanda tujuh bangunan yang terdiri dari warung nasi, bengkel, hingga warung kelontong di Jalan Gedebage, Kelurahan Babakan Penghulu, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung, Senin (16/11/2026) pagi.
Kebakaran yang dipicu kebocoran tabung gas di salah satu warung nasi itu membuat api dengan cepat merembet ke bangunan di sekitarnya.
Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.
Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmatan) Kota Bandung Soni Baktiar mengatakan pihaknya menerima laporan kebakaran pada pukul 05.08 WIB.
Terdapat tujuh bangunan yang terbakar dalam kejadian ini. Bangunan-bangunan tersebut terdiri dari dua warung nasi, bengkel dinamo, bengkel las, dua warung kelontong, dan bengkel kopling. Area yang terbakar kurang lebih mencapai 264 meter persegi.
"Petugas melakukan penyekatan agar api tidak merambat ke bangunan gudang rongsok dibelakangnya dan pemadaman pada keseluruhan area bangunan warung dan bengkel yang terbakar," kata Soni saat dikonfirmasi.
Setelah itu, petugas melakukan pendinginan untuk memastikan tidak ada api yang berpotensi kembali berkobar.
Penanganan selesai dilakukan pukul 06.57 WIB atau sekitar satu jam 42 menit setelah laporan diterima.
Kebocoran tabung gas diduga memicu kebakaran yang menghanguskan tujuh bangunan warung dan bengkel di Gedebage, Bandung.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Operasi Zebra Lodaya 2026 Dimulai, Polrestabes Bandung Sasar 9 Pelanggaran Ini
- Bandung World Cinema 2026 Resmi Digelar, 204 Film Siap Manjakan Pencinta Sinema
- Angin Kencang Terjang Ciwidey Bandung, Sejumlah Kios di Pasar Cibeureum Rusak
- Kebakaran Melanda 9 Ruko di Teluk Gong Jakarta Utara, Ini Dugaan Penyebabnya
- Minggu Besok, Ribuan Massa Bakal Long March Bela Palestina di Kota Bandung
- 6 Laga Tanpa Dokter Tim, Persib Dibayangi Sanksi PSSI