TACO dan Fio Eksplorasi Cakrawala Baru Lewat Instalasi Nexthome

jpnn.com, JAKARTA - Seusai menjalin kolaborasi dengan berbagai industri kreatif, kini TACO dan Fio kembali mengeksplorasi cakrawala baru melalui kolaborasi lintas brand pada instalasi Nexthome by Modena.

Kolaborasi tersebut menjadi langkah strategis untuk membuka peluang terciptanya pengalaman modern living terintegrasi yang menghubungkan material interior, peralatan rumah tangga, hingga solusi energi.

Kolaborasi TACO dan Fio dapat disaksikan pada pagelaran Nexthome by Modena di Main Atrium Senayan City pada 15-18 Januari 2026, menghadirkan interpretasi ruang hidup modern yang mengedepankan fungsi, estetika, dan kenyamanan dalam satu kesatuan pengalaman.

Anastasia Tirtabudi, Chief Marketing Officer TACO, menjelaskan makna kolaborasi antara TACO, Fio, dan Modena.

"Dalam ruang hidup modern, teknologi memungkinkan fungsi berjalan secara cerdas dan efisien. Di sisi lain, material produk interior TACO berperan membentuk pengalaman ruang yang dirasakan secara langsung oleh penggunanya. Keduanya bekerja bersama untuk menciptakan ruang yang nyaman, intuitif, dan selaras dengan karakter penghuninya,” ungkap Anastasia dalam keterangan resmi.

Pada kesempatan ini, TACO memperkenalkan kembali solusi material interior terbaiknya seperti High Pressure Laminates (HPL) yang kembali meraih pengakuan Top Brand dan Indonesia Best Brand Award (IBBA), PVC Sheet, Vinyl Flooring yang telah diakui sebagai Superbrands, serta Fideco Wall Panel yang hadir sebagai elemen penting untuk membangun ruang yang fungsional sekaligus berkarakter.

Sementara itu, Emeralda, Business Manager Fio, menegaskan posisi Fio sebagai brand karpet dan permadani premium dengan standar kualitas tinggi yang menghadirkan kenyamanan serta memperkaya pengalaman ruang melalui tekstur dan kehangatan visual.

“Melalui kolaborasi ini, pengunjung dapat merasakan bagaimana karpet dan permadani FIO melalui koleksi produk Capri, Savana, dan Alessi tidak hanya melengkapi estetika ruang, tetapi juga menghadirkan pengalaman yang personal dan menyeluruh, dengan ragam desain yang relevan serta didukung oleh pelayanan terbaik,” ujar Emeralda.