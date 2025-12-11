TACO dan FIO Hadirkan Instalasi UMA, Ruang Seni Anak di Museum Macan

jpnn.com, JAKARTA - TACO dan FIO memperkenalkan instalasi edukasi multisensori UMA: Ruang Seni Anak di Museum Macan, Jakarta sejak akhir November 2025 selama empat bulan.

Instalasi tersebut merupakan hasil kolaborasi dengan Ibu Arsitek untuk menghadirkan ruang interaktif yang menstimulasi panca indra dan mengajak anak serta keluarga menjelajahi kembali bentang alam, budaya, dan kearifan Nusantara.

Kata uma berarti 'rumah' dan 'ibu' dalam berbagai bahasa daerah di Indonesia dan terinspirasi dari makna tersebut, instalasi ini menghadirkan ruang bagi pengunjung untuk merenungkan kembali arti hidup selaras dengan lingkungan di sekitar.

Melalui pameran ini, TACO dan FIO menempatkan material desain sebagai media pembelajaran. Pendekatan diwujudkan melalui penggunaan FIDECO Wall Panel Mirror Series yang membentuk area reflektif untuk mendorong eksplorasi visual serta membantu anak mengenali bentuk, perspektif, dan gerak.

Sementara itu, FIO menghadirkan karpet dengan berbagai tekstur melalui koleksi broadloom dan handtufted yang dapat memperkaya stimulasi sensorik melalui sentuhan dan mendukung aktivitas motorik anak.

Perpaduan material ini memperlihatkan bagaimana desain dapat diterjemahkan menjadi pengalaman edukatif yang atraktif, aman, dan relevan bagi perkembangan anak usia dini.

Anastasia Tirtabudi, Chief Marketing Officer TACO, mengungkapkan bahwa kolaborasi ini adalah wujud semangat Explore New Horizons untuk memberikan dampak positif yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Kami merasa sangat senang dapat berkolaborasi dengan Ibu Arsitek dalam pengembangan instalasi edukasi multisensori ini. Kolaborasi ini membuktikan bahwa pemilihan material dan desain dapat dirancang sedemikian rupa untuk memberikan stimulasi visual dan taktil tanpa mengorbankan aspek keamanan bagi anak-anak,” ungkap Anastasia dalam keterangan resmi.