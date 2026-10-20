Tagih Janji Presiden Sapu Bersih Pelaku Tambang Ilegal, Ratusan Mahasiswa Geruduk Bareskrim & Kejagung

jpnn.com, JAKARTA - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa Sulawesi Tenggara-Jakarta (KMSJ) menggelar aksi di Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung RI, Senin (19/10/2026).

Mereka menagih janji Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas pelaku tambang ilegal dan bekingnya.

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa Sulawesi Tenggara-Jakarta (KMSJ) menggelar aksi unjuk rasa di depan Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung RI untuk menagih komitmen tegas Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas mafia tambang, Senin (19/10).

Massa membentangkan spanduk besar bertuliskan "Tangkap dan Penjarakan John dkk" dan "Atas Dugaan Aktivitas Ilegal di IUP perusahaan tambang PT BP".

"Kami tagih janji Presiden. Di Sidang Umum MPR Presiden perintahkan Jaksa Agung, Kapolri dan Panglima TNI tindak tegas pelaku dan beking ilegal mining. Kami menguji, apakah perintah itu masih berlaku," tegas Kuasa Hukum PT BP, Sasriponi Bahrin Ronggolawe.

Sasriponi membongkar fakta pahit yang bikin geleng-geleng kepala. Total ada 7 putusan berkekuatan hukum tetap yang memenangkan PT BP. Putusan terakhir PK Nomor 623/PK/Pdt/2026 dan Kasasi TUN Nomor 210 K/TUN/2026 menyatakan Akta 93 sah dan PT PAS tidak punya hak atas PT BP.

Namun putusan Mahkamah Agung itu diabaikan begitu saja. "Sudah 2 putusan PK Mahkamah Agung tidak juga dihiraukan sama sekali oleh ESDM dan Kemenkum," ujar Sasriponi.

Ia menduga ada modus sistematis dan skandal di baliknya. Putusan PK MA diabaikan. Akta yang menang di MA diblokir oleh Ditjen AHU Kemenkum. Akta yang sudah dibatalkan MA justru sengaja dihidupkan kembali. Dan RKAB diterbitkan untuk pihak yang tidak berhak tanpa dokumen sah, sementara RKAB milik PT BP yang memenuhi syarat justru tidak diterbitkan Minerba ESDM.