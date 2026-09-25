Tagih Uang Proyek Film, Ruben Onsu Sampaikan Sindiran
jpnn.com, JAKARTA - Presenter sekaligus pengusaha, Ruben Onsu mengungkapkan kekesalannya di media sosial.
Melalui akun miliknya di Instagram, dia menagih hak uang yang seharusnya diterimanya dari salah satu rekanan produser dari rumah produksi.
"Salam Pak, apa kabar? Mana uang saya. Saya juga punya keperluan nih, maaf nih ditagih lewat sini, karena bapak terlalu anggap gampang," tulis Ruben Onsu.
Mantan suami Sarwendah itu mengungkapkan bahwa lambatnya pembayaran berdampak fatal terhadap perputaran uang pribadinya.
Ruben Onsu mengatakan cash flow keuangannya menjadi kacau balau akibat janji-janji yang tidak kunjung ditepati oleh pihak terkait.
"Sementara uang saya jadi enggak muter gara-gara bapak, merusak cash flow saya jadi kacau karena enggak sesuai yang dijanjikan. Dan uang saya yang belum juga bapak bayarkan," ucapnya.
Selanjutnya Ruben Onsu menyoroti soal film yang menjadi proyek kerja sama itu telah resmi dibeli dan tayang di salah satu platform OTT.
Akan tetapi, hingga kini dirinya belum mendapatkan transparansi seputar kontrak pembelian tersebut.
Ruben Onsu menagih hak uang yang seharusnya diterimanya kepada salah satu rekan produser dari rumah produksi 786 Production.
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