Tagihan Listrik Membengkak? Konsumen Perlu Cermat Membaca Pola Pemakaian
jpnn.com, JAKARTA - Konsumen perlu menyikapi secara cermat kenaikan tagihan listrik rumah tangga.
Konsumen sebaiknya tidak langsung menyimpulkan adanya kenaikan tarif, tetapi perlu memahami perubahan pola pemakaian listrik yang terjadi dalam aktivitas sehari-hari.
Ketua Asosiasi Lembaga Perlindungan Konsumen Listrik Nasional (Alperklinas) Tohom Purba mengatakan ada sejumlah faktor yang dapat memengaruhi besarnya tagihan listrik.
Di antaranya peningkatan intensitas penggunaan peralatan elektronik, perubahan kebiasaan penghuni rumah, hingga kondisi peralatan listrik yang sudah tidak bekerja secara optimal.
"Sering kali konsumen hanya melihat nominal tagihan tanpa membandingkan jumlah pemakaian listrik dalam satuan kilowatt hour (kWh). Padahal, keduanya perlu dilihat secara bersamaan agar konsumen bisa mengetahui apakah kenaikan tagihan disebabkan peningkatan konsumsi atau faktor lainnya," ujar Tohom dalam keterangannya pada Rabu (4/11/2026).
Menurut Tohom, konsumen perlu membangun kebiasaan memantau pemakaian listrik secara mandiri.
Salah satu caranya dengan memotret angka stand meter setiap tanggal yang sama pada tiap bulan, misalnya tanggal 25.
Dokumentasi tersebut kemudian dapat dibandingkan dengan angka stand meter dan jumlah pemakaian kWh yang tercantum dalam tagihan listrik.
Konsumen perlu menyikapi secara cermat kenaikan tagihan listrik rumah tangga. Selain itu, perlu memperhatikan kondisi instalasi dan peralatan listrik di rumah.
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