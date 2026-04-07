Tagline Baru MPMInsurance: Melindungi dengan Pasti, Mendampingi dengan Hati

jpnn.com, JAKARTA - PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika (MPMInsurance) meluncurkan tagline baru, “Melindungi dengan Pasti, Mendampingi dengan Hati".

Tagline ini menegaskan komitmen MPMInsurance dalam memberikan perlindungan yang andal serta pendampingan yang empatik, sekaligus memperkuat posisinya sebagai mitra terpercaya bagi nasabah di Indonesia.

Langkah ini menjadi momentum bagi Perusahaan untuk mengukuhkan identitasnya sebagai mitra tepercaya bagi ribuan pelanggan di Indonesia. Tagline baru ini berakar kuat pada brand DNA MPMInsurance, yaitu Protection, Advisory, dan Reliability, yang menjadi prinsip dasar perusahaan dalam melayani setiap nasabah.

Protection: Memberikan rasa aman di tengah ketidakpastian melalui solusi perlindungan yang komprehensif.

Advisory: Hadir dengan empati untuk memahami kebutuhan spesifik setiap pelanggan.

Reliability: Membangun kepercayaan dengan mitra dan pelanggan melalui integritas dan profesionalisme.

Melalui identitas baru ini, MPMInsurance mempertegas posisinya sebagai perusahaan yang mengedepankan kekuatan sistem dan proses untuk menjamin perlindungan yang andal.

Bagi MPMInsurance, perlindungan bukan sekadar kepastian teknis atau administratif, melainkan sebuah komitmen pendampingan berkelanjutan yang didasari oleh kebutuhan nyata setiap individu maupun korporasi.