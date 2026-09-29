Tahan Timnas Indonesia, Malaysia Makin Pede, Tan Cheng Hoe Bidik Singapura

jpnn.com - Malaysia percaya diri menatap laga pemungkas FIFA ASEAN Cup 2026 melawan Singapura.

Dion Cools dan kolega membawa bekal hasil imbang 0-0 saat menghadapi Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (28/9).

Pelatih Malaysia Tan Cheng Hoe menilai anak asuhannya tampil baik dalam pertandingan tersebut meski gagal mencetak gol.

Sejumlah peluang berhasil diciptakan Malaysia. Namun, rapatnya pertahanan Garuda membuat mereka harus puas berbagi poin.

"Saya pikir para pemain kami mendapatkan pengalaman, kepercayaan diri, dan banyak momen penting sebagai sebuah tim," ungkap Tan Cheng Hoe.

"Saya yakin setelah mendapatkan hasil bagus melawan Indonesia, kami siap menghadapi Singapura."

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Skuad Malaysia kemudian bertolak ke Bandung, Selasa (29/9/2026), untuk mempersiapkan diri menghadapi Singapura.

Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Kamis (1/10/2026).