menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Tahan Timnas Indonesia, Malaysia Makin Pede, Tan Cheng Hoe Bidik Singapura

Tahan Timnas Indonesia, Malaysia Makin Pede, Tan Cheng Hoe Bidik Singapura

Tahan Timnas Indonesia, Malaysia Makin Pede, Tan Cheng Hoe Bidik Singapura
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Duel Timnas Indonesia (jersei merah) vs Malaysia (jersei kuning) pada laga kedua Grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - Malaysia percaya diri menatap laga pemungkas FIFA ASEAN Cup 2026 melawan Singapura.

Dion Cools dan kolega membawa bekal hasil imbang 0-0 saat menghadapi Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (28/9).

Pelatih Malaysia Tan Cheng Hoe menilai anak asuhannya tampil baik dalam pertandingan tersebut meski gagal mencetak gol.

Baca Juga:

Sejumlah peluang berhasil diciptakan Malaysia. Namun, rapatnya pertahanan Garuda membuat mereka harus puas berbagi poin.

"Saya pikir para pemain kami mendapatkan pengalaman, kepercayaan diri, dan banyak momen penting sebagai sebuah tim," ungkap Tan Cheng Hoe.

"Saya yakin setelah mendapatkan hasil bagus melawan Indonesia, kami siap menghadapi Singapura."

Baca Juga:

Skuad Malaysia kemudian bertolak ke Bandung, Selasa (29/9/2026), untuk mempersiapkan diri menghadapi Singapura.

Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Kamis (1/10/2026).

Malaysia percaya diri menatap laga pemungkas FIFA ASEAN Cup 2026 melawan Singapura seusai menahan imbang Indonesia, Senin (28/9)

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co