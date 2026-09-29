Tahan Timnas Indonesia, Malaysia Makin Pede, Tan Cheng Hoe Bidik Singapura
jpnn.com - Malaysia percaya diri menatap laga pemungkas FIFA ASEAN Cup 2026 melawan Singapura.
Dion Cools dan kolega membawa bekal hasil imbang 0-0 saat menghadapi Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (28/9).
Pelatih Malaysia Tan Cheng Hoe menilai anak asuhannya tampil baik dalam pertandingan tersebut meski gagal mencetak gol.
Sejumlah peluang berhasil diciptakan Malaysia. Namun, rapatnya pertahanan Garuda membuat mereka harus puas berbagi poin.
"Saya pikir para pemain kami mendapatkan pengalaman, kepercayaan diri, dan banyak momen penting sebagai sebuah tim," ungkap Tan Cheng Hoe.
"Saya yakin setelah mendapatkan hasil bagus melawan Indonesia, kami siap menghadapi Singapura."
Skuad Malaysia kemudian bertolak ke Bandung, Selasa (29/9/2026), untuk mempersiapkan diri menghadapi Singapura.
Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Kamis (1/10/2026).
Malaysia percaya diri menatap laga pemungkas FIFA ASEAN Cup 2026 melawan Singapura seusai menahan imbang Indonesia, Senin (28/9)
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Justin Hubner Tatap Laga Lawan Bangladesh: Perjuangan Belum Berakhir
- Hasil Imbang Timnas Indonesia vs Malaysia, Erick Thohir: Kesempatan Masih Ada
- Filipina vs Pakistan, Cuadrat Minta Timnya Jaga Konsentrasi, Jangan Sampai Kebobolan Duluan
- Bikin Malaysia Frustrasi, Dion Cools Soroti Pertahanan Timnas Indonesia
- Dion Cools Bongkar Sisi Lain dari Rivalitas Timnas Indonesia dan Malaysia
- Timnas Indonesia di Ujung Tanduk, Kevin Diks Ungkap Hal yang Wajib