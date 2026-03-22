Tahanan KPK Bertanya-tanya Gus Yaqut Ada di Mana, Strategi??

jpnn.com - JAKARTA - Pada 21 Maret 2026, istri dari terdakwa kasus dugaan korupsi dalam bentuk pemerasan sekaligus mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel 'Noel' Ebenezer Gerungan, yakni Silvia Rinita Harefa, mengungkap perihal Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut.

Gus Yaqut adalah tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji.

Istri Noel berbicara kepada para jurnalis setelah menjenguk suaminya.

Silvia menyampaikan kepada para jurnalis yang menunggunya bahwa beredar informasi di antara para tahanan mengenai tidak terlihatnya Gus Yaqut rumah tahanan.

"Tadi sih sempat enggak lihat Gus Yaqut, ya. Infonya sih, katanya keluar Kamis (19/3) malam," kata Silvia pada Sabtu (21/3) siang.

Dia melanjutkan, mendapatkan informasi bahwa Yaqut juga tidak terlihat saat pelaksanaan salat Idulfitri pada 21 Maret 2026.

"Kata orang-orang di dalam ya, enggak ada. Beliau enggak ada," katanya.

Ketika dikonfirmasi lebih lanjut apakah hanya Noel yang mengetahui informasi tersebut, si istri menyatakan semua tahanan tahu.