Tahanan Narkoba di Pekanbaru Kabur Saat Berobat, 3 Petugas Diperiksa

jpnn.com, PEKANBARU - Seorang warga binaan pemasyarakatan (WBP) Lapas Kelas IIA Pekanbaru bernama Ibnu Satya Darma alias Ibnu bin Suarman melarikan diri saat menjalani pengobatan di Rumah Sakit (RS) PMC Pekanbaru.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Riau, Rudi F. Sianturi, membenarkan kabar peristiwa tersebut.

Dia mengatakan warga binaan yang bernama Ibnu itu melarikan diri pada Jumat, 24 Juli 2026.

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Pihaknya langsung mengambil tindakan dengan memeriksa tiga petugas pengawal yang bertugas saat itu.

“Petugas pengawalnya sudah kami tarik ke Kanwil untuk pemeriksaan. Mohon dukungannya, apabila ada informasi terkait WBP yang melarikan diri tersebut. Tim kami bersama kepolisian sedang melakukan pengejaran dan pencarian terhadap WBP itu,” ungkap Rudi, Sabtu (25/7).

Menurutnya, Ibnu awalnya dibawa keluar Lapas menuju RS PMC Pekanbaru untuk menjalani kontrol kesehatan rutin.

Namun setelah Ibnu tiba di rumah sakit, dokter yang dituju disebut tidak berada di tempat.

Dalam kondisi tersebut, Ibnu diduga meminta izin kepada tiga petugas pengawal untuk singgah ke rumahnya di Perumahan Hangtuah Home, Jalan Sialang Bungkuk, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, dengan alasan ingin bertemu istrinya. Permintaan tersebut dikabulkan pihak Lapas.