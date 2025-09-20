Tahanan Tewas Dianiaya di Polsek Genuk Jateng
jpnn.com, SEMARANG - Dianiaya sesama narapidana, seorang tahanan tewas di Polsek Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng).
Tahanan tewas itu berinisial MH.
"Penganiayaan oleh sesama tahanan. Meninggal dunia beberapa hari lalu," kata Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol. Artanto, Jumat.
Menurut dia, MH meninggal setelah dianiaya dua tahanan lainnya.
Namun, Artanto belum menjelaskan secara detil identitas dua tahanan yang diduga melakukan penganiayaan hingga tewas tersebut.
Adapun MH merupakan tersangka kasus pencabulan yang masih dalam proses penyidikan.
Atas peristiwa tersebut, kata Artanto sudah ditindaklanjuti oleh Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Jawa Tengah.
Dia menyebut Kapolsek Genuk, Kanit Reskrim, dan perwira pengawas tahanan dan anggotanya sudah dilakukan pemeriksaan.
