jpnn.com - NATUNA – Pemerintah belum menerbitkan regulasi sebagai pedoman teknis pengalihan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.

Karena itu, pemerintah daerah hanya bisa menunggu petunjuk teknis (juknis) terkait kebijakan peralihan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.

"Pemerintah pusat memang sudah memberikan pernyataan melalui Mensesneg dan beberapa menteri terkait. Namun, saat ini, kita sedang menunggu petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaannya," kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Natuna Muhammad Alim Sanjaya di Natuna, Jumat (20/11).

Meski demikian, lanjut dia, Pemkab Natuna telah menghitung jumlah PPPK Paruh Waktu yang masih aktif dan belum memasuki masa pensiun.

Juga sudah dihitung anggaran yang diperlukan untuk membayar gaji dari perubahan peralihan status tersebut.

Menurut dia, PPPK merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang secara hukum dibagi menjadi tiga kategori, yaitu tenaga teknis, guru, dan kesehatan.

Pemkab Natuna mencatat untuk PPPK Paruh Waktu Natuna kategori tenaga teknis berjumlah 2.006 orang, guru 93 orang, dan tenaga kesehatan 80 orang.

Menurut dia, proses peralihan status PPPK Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu kemungkinan akan dilakukan secara bertahap oleh masing-masing kementerian sesuai bidang dan kewenangan.