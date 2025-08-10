Tahu Persis Sosok Prabowo, Waketum Golkar Yakin Isu Munaslub Bukan dari Istana
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Golkar Idrus Marham merasa yakin isu Munaslub partainya memang bukan berembus dari Istana, bahkan sebelum Mensesneg Prasetyo Hadi memberikan pernyataan ke publik.
Idrus berkata demikian demi menjawab pertanyaan soal kemungkinan Istana turut terlibat dalam isu Munaslub Golkar.
"Oh, enggak, enggak (ada campur tangan Istana, red), saya punya keyakinan, bahkan sebelum Mensesneg memberikan penjelasan," kata dia saat hadir ke acara Pengajian Ideologi Kebangsaan atau PIK 4 di Hotel Narita, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten, Minggu (10/8).
Idrus mengatakan Golkar tak merasa curiga sedikit pun bahwa pemerintahan Prabowo Subianto bermain di isu Munaslub.
Sebab, kata dia, Prabowo punya kedekatan dengan Golkar, sehingga partai paham sosok eks Menhan RI itu tak cawe-cawe urusan parpol berkelir kuning.
"Kami tahu persis Pak Prabowo siapa, Pak Prabowo adalah seorang yang dilihat dari sisi komitmen kebangsaan," ujar Idrus.
Eks Menteri Sosial itu juga mengatakan Prabowo yang memiliki kedekatan dengan Golkar, tentu tidak mungkin menginginkan partai berlambang Pohon Beringin terpecah demi kepentingan oknum tertentu.
Idrus menilai Presiden Prabowo saat ini malah mendukung Partai Golkar bisa solid di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia.
